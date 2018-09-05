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Хейтеры: Ольга Бузова пошла на шоу в поисках донора спермы

Участие знаменитой ведущей в шоу «Замуж за Бузову» обрастает новыми слухами и самыми смелыми предположениями. Так, хейтеры теперь утверждают, что Ольга отправилась на проект в поисках донора спермы, чтобы родить ребенка.

Хейтеры: Ольга Бузова пошла на шоу в поисках донора спермы


По мнению зрителей, мужичина как таковой Ольге Бузовой не нужен и в реалити-шоу она участвует ради поиска здорового биологического отца для своего потомства. Что, впрочем, не лишено смысла и возможно один из красавцев-участников станет родителем продолжателя рода Бузовых.

Хейтеры: Ольга Бузова пошла на шоу в поисках донора спермы


Поклонники предполагают, что Ольга не только хочет родить ребенка до своего 35-летия, но и утереть нос своему бывшему супругу Дмитрию Тарасову, у которого в браке с Анастасией Костенко недавно родилась дочь Милана.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:18
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