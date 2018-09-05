Хейтеры: Ольга Бузова пошла на шоу в поисках донора спермы

По мнению зрителей, мужичина как таковой Ольге Бузовой не нужен и в реалити-шоу она участвует ради поиска здорового биологического отца для своего потомства. Что, впрочем, не лишено смысла и возможно один из красавцев-участников станет родителем продолжателя рода Бузовых.Поклонники предполагают, что Ольга не только хочет родить ребенка до своего 35-летия, но и утереть нос своему бывшему супругу Дмитрию Тарасову, у которого в браке с Анастасией Костенко недавно родилась дочь Милана.