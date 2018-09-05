АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новая версия Android автоматически уведомит разработчиков об ошибках в приложениях
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов сентября

Западные эксперты составили перечень самых лучших смартфонов сентября на операционной системе Android. Первое место в рейтинге занял Samsung Galaxy Note 9, получивший стилус и аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов.

Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов сентября


Samsung Galaxy Note 9 работает на базе процессора Snapdragon 845 и 8 гигабайт оперативной памяти. Он также получил довольно большой дисплей на 6,4 дюйма с защитой от повреждений стандарта Super AMOLED. Второе место разделили модели Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Они отличаются от лидера процессором Exynos 9810 и всего 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти.

Третья позиция в рейтинге лучших смартфонов текущего года на ОС Android заняли Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Они отличаются от вышеперечисленных корейских аппаратов оперативной памятью стандарта LPDDR4x. Также стоит выделить двойной модуль камеры на 25 мегапикселей, который в начале года был признан лучшим среди портативных девайсов.

Четвертое место досталось новому китайскому флагману Huawei P20 Pro. Он работает на базе процессора Huawei's Kirin 970 и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность данного устройства отвечает батарея на 4 тысячи миллиампер часов. Девайс также получил дисплей на 6,1 дюйма с разрешением Full HD +.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Главные новости / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:03
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа дата презентации премиального кроссовера
Учёные: Вокруг звезды вращается цепочка
В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с
Skype получил функцию записи видеозвонков
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов о ссоре с
Новая версия Android автоматически уведомит
Ученые: Структура на поверхности иммунных клеток
WhatsApp получил функцию уведомлений о сообщениях
Хейтеры: Ольга Бузова пошла на шоу в поисках
"Я хорош в постели": Дмитрий Нагиев рассказал в
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов
Кроссовер Subaru Forester новой версии получил
"Достоин флагманов": В Сети появился первый обзор
Ученые: Словарный запас детей не зависит от
"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует
В США в парке Раундхей пара занялась сексом на
Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт
Новый смартфон Samsung Galaxy A7 прошёл
В Германии мужчина сфотографировал лесное
«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару
Галактику Млечный путь сфотографировали на новый
“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу
Ученые обеспокоены движением огромного айсберга в
Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после
Ученые: Сыр и другие кисломолочные продукты
«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия
Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290
Электрический гиперкар Pininfarina PF0 частично
Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы
MacBook Air подешевел на более 20% перед
Просмотреть все новости