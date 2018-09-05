Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов сентября

Samsung Galaxy Note 9 работает на базе процессора Snapdragon 845 и 8 гигабайт оперативной памяти. Он также получил довольно большой дисплей на 6,4 дюйма с защитой от повреждений стандарта Super AMOLED. Второе место разделили модели Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Они отличаются от лидера процессором Exynos 9810 и всего 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти.Третья позиция в рейтинге лучших смартфонов текущего года на ОС Android заняли Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Они отличаются от вышеперечисленных корейских аппаратов оперативной памятью стандарта LPDDR4x. Также стоит выделить двойной модуль камеры на 25 мегапикселей, который в начале года был признан лучшим среди портативных девайсов.Четвертое место досталось новому китайскому флагману Huawei P20 Pro. Он работает на базе процессора Huawei's Kirin 970 и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность данного устройства отвечает батарея на 4 тысячи миллиампер часов. Девайс также получил дисплей на 6,1 дюйма с разрешением Full HD +.