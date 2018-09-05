СМИ: Виталина Цымбалюк-Романовская записывала личную жизнь Армена Джигарханяна на камеру

Экс-супруга считает себя невиновной. Закрытое слушание по данному делу уже проводится. По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в доме Джигарханяна. Отмечается, что скрытая камера снимала личную жизнь режиссера в течении полугода, после чего, по неподтвержденной информации, владелица камеры передала материалы в распоряжение какого-то ток-шоу. Суд пригласил последнего для дачи показаний, однако он не явился. Адвокат Джигарханяна утверждает, что осведомлен касательно приглашения в суд, однако других комментариев не давал.Стало известно, что уже четверо свидетелей дали показания в суде. Дальнейшая судьба данного дела зависит от решения Джигарханяна. Вероятно, режиссер еще не дал ответа касательно приглашения суда.