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СМИ: Виталина Цымбалюк-Романовская записывала личную жизнь Армена Джигарханяна на камеру

Бывшая супруга Джигарханяна обвиняется в разглашении подробностей его частной жизни. Суд приглашает режиссера для дачи показаний по данному делу, так как наказание, предусмотренное за нарушение такого рода, составляет до 2 лет лишения свободы.

СМИ: Виталина Цымбалюк-Романовская записывала личную жизнь Армена Джигарханяна на камеру


Экс-супруга считает себя невиновной. Закрытое слушание по данному делу уже проводится. По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в доме Джигарханяна. Отмечается, что скрытая камера снимала личную жизнь режиссера в течении полугода, после чего, по неподтвержденной информации, владелица камеры передала материалы в распоряжение какого-то ток-шоу. Суд пригласил последнего для дачи показаний, однако он не явился. Адвокат Джигарханяна утверждает, что осведомлен касательно приглашения в суд, однако других комментариев не давал.

Стало известно, что уже четверо свидетелей дали показания в суде. Дальнейшая судьба данного дела зависит от решения Джигарханяна. Вероятно, режиссер еще не дал ответа касательно приглашения суда.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:40
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