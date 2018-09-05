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Skype получил функцию записи видеозвонков

Представители компании Microsoft заявили о запуске функции записи видеозвонков пользователей в приложении Skype.

Skype получил функцию записи видеозвонков


Новая функция доступна в последней версии популярного сервиса Skype для основных платформ, кроме Windows 10. Для данной операционной системы релиз состоится в ближайшие недели. Чтобы сделать запись разговора следует внизу экрана нажать символ «+», а также выбрать раздел «начать запись». Про осуществляемую запись звонка предупреждает специальная надпись вверху экрана. Во время этого записывается видео каждого участника. Если пользователи демонстрируют экран, это тоже записывается.

В свою очередь запись осуществляется в облачное хранилище. После завершения звонка в чате появится ссылка на загрузку записи. Ее можно загрузить на протяжении 30 дней. Стоит отметить, что функция записи звонков будет являться частью крупного обновления, подразумевающего также целый ряд прочих новшеств.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:48
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