Skype получил функцию записи видеозвонков

Новая функция доступна в последней версии популярного сервиса Skype для основных платформ, кроме Windows 10. Для данной операционной системы релиз состоится в ближайшие недели. Чтобы сделать запись разговора следует внизу экрана нажать символ «+», а также выбрать раздел «начать запись». Про осуществляемую запись звонка предупреждает специальная надпись вверху экрана. Во время этого записывается видео каждого участника. Если пользователи демонстрируют экран, это тоже записывается.В свою очередь запись осуществляется в облачное хранилище. После завершения звонка в чате появится ссылка на загрузку записи. Ее можно загрузить на протяжении 30 дней. Стоит отметить, что функция записи звонков будет являться частью крупного обновления, подразумевающего также целый ряд прочих новшеств.