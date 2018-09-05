"Достоин флагманов": В Сети появился первый обзор "умных" часов Samsung Galaxy Watch

За прочность устройства отвечает стекло Corning's Gorilla Glass DX +, выдерживающее падения с большой высоты даже на плотную поверхность. Представители компании в ходе предварительного обзора отмечали, что срок службы батареи Samsung Galaxy Watch составит примерно 2 суток. На самом деле, при активном использовании часы полностью разряжаются за 25 часов.В устройстве присутствует поддержка стандартов Bluetooth 4.2. Samsung также заполнил Galaxy Watch множеством датчиков, дающих возможность отслеживать показатели жизнедеятельности пользователя. В комплекте к часам имеются несколько ремней, которые без труда можно заменить самостоятельно.Сведения о процессоре и оперативной памяти Samsung Galaxy Watch пока отсутствуют, но представители компании заверяют, что в отношении производительности «умные» часы смогут потягаться даже со многими флагманами среди смартфонов. Информация о стоимости прибора будет обнародована перед его выходом на рынок.