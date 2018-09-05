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Ученые: Структура на поверхности иммунных клеток способна бороться с раком

Ученые обнаружили на поверхности иммунных клеток новую структуру. Особенность данных образований в том, что, по словам специалистов, они способны бороться с раковыми клетками.

Ученые: Структура на поверхности иммунных клеток способна бороться с раком


Ученые из Квинслендского университета обнаружили на поверхности иммунных клеток нечто похожее на растянутый парус. По словам ученых, данное открытие в будущем позволит эффективно бороться с раком. Эти структуры способны искать и поглощать продукты распада, в том числе и клетки рака. Для начала, по словам ученых, они планируют полностью разобраться с алгоритмом поиска раковых клеток такими образованиями. На основе данного анализа, в будущем могут быть разработаны специализированные методы лечения.



Специалистам удалось снять эти структуры и своими глазами увидеть процессы, о которых идет речь. Открытие в очередной раз доказывает, что науке еще очень мало известно об организме человека. Разумеется, исследование всех процессов данных структур, их анализ и последующие исследования для их целевого использования займут определенное время, однако этот метод по борьбе с раковыми клетками выглядит весьма многообещающе.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:32
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