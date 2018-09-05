"Я хорош в постели": Дмитрий Нагиев рассказал в Instagram о своих достоинствах

В частности, Нагиев отметил, что в постели он не тянет одеяло на себя, не занимает много места, а также не писается. В комментариях к посту поклонницы назвали телеведущего гением, сокровищем и золотым мужем. Чтобы сообщение шоумена не выглядело совсем уж идеальным, некоторые фанатки поинтересовались, не храпит ли Дмитрий во время сна.Также пользователи интернета отметили, что для своего возраста Нагиев выглядит просто безупречно, что, безусловно, стоит больших трудов и упорства. Кто-то из подписчиков сравнил телеведущего с Мефистофелем, в очередной раз восхитившись его превосходным чувством юмора.