Кроссовер Subaru Forester новой версии получил ОТТС в России

Для российского рыка авто включает два атмосферных силовых агрегата с прямым впрыском. Речь идёт о 2-литровом двигателе FB20 на 150 л.с., а также 2,5-литровом моторе FB25 на 185 л.с. Обе силовых установки сочетаются с вариатором Lineartronic, безальтернативным полным приводом. В свою очередь в Японии доступна гибридная версия авто, которая не доберётся в Россию.Согласно ОТТС, список оборудования новой генерации включает ESC, контроллер давления в автомобильных шинах, подогрев всех сидений, кондиционер, сервис ЭРА-Глонасс. Топовые версии предложат с люком, оснащаемым электрическим приводом, бесключевым доступом в автомобильный салон, камерами полного обзора, мультимедийной современной системой с навигатором.Как и прежде на рынок РФ будут поставлять авто, выпущенные в Японии. Дата начала реализаций пока неизвестна. Однако принимая в учёт появление ОТТС, дилеры могут ожидать новое поколение модели уже в текущем году.