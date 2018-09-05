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Кроссовер Subaru Forester новой версии получил ОТТС в России

Новую версию Subaru Forester представили официально миру в марте этого года в рамках автосалона в Нью-Йорке. 3 сентября модель получила ОТТС в России.

Кроссовер Subaru Forester новой версии получил ОТТС в России


Для российского рыка авто включает два атмосферных силовых агрегата с прямым впрыском. Речь идёт о 2-литровом двигателе FB20 на 150 л.с., а также 2,5-литровом моторе FB25 на 185 л.с. Обе силовых установки сочетаются с вариатором Lineartronic, безальтернативным полным приводом. В свою очередь в Японии доступна гибридная версия авто, которая не доберётся в Россию.

Согласно ОТТС, список оборудования новой генерации включает ESC, контроллер давления в автомобильных шинах, подогрев всех сидений, кондиционер, сервис ЭРА-Глонасс. Топовые версии предложат с люком, оснащаемым электрическим приводом, бесключевым доступом в автомобильный салон, камерами полного обзора, мультимедийной современной системой с навигатором.

Как и прежде на рынок РФ будут поставлять авто, выпущенные в Японии. Дата начала реализаций пока неизвестна. Однако принимая в учёт появление ОТТС, дилеры могут ожидать новое поколение модели уже в текущем году.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:56
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