"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует во второй раз стать мамой

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 15 Авг 2018 в 11:18 PDT

Анонимные информаторы отмечают, что Елизавета Боярская уже в октябре должна отправиться в декретный отпуск. Однако в сентябре она ещё будет играть роли на сцене, так как администрация уже продала билеты на все запланированные спектакли с участием актрисы. Журналистам стало также известно касательно творческого отпуска Максима Матвеева, являющегося мужем Елизаветы Боярской. Запланированный отдых многие СМИ связывают с тем, что актриса планирует стать мамой. Звездные актеры пока не спешат комментировать данную информацию.Максим Матвеев и Елизавета Боярская в официальном браке состоят уже восемь лет. Супруги вместе воспитывают шестилетнего сына Андрея.