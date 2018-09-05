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"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует во второй раз стать мамой

Известная актриса Елизавета Боярская второй раз готовится стать мамой. Об этом журналисты узнали в стенах Малого драматического театра Санкт-Петербурга.

"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует во второй раз стать мамой


Анонимные информаторы отмечают, что Елизавета Боярская уже в октябре должна отправиться в декретный отпуск. Однако в сентябре она ещё будет играть роли на сцене, так как администрация уже продала билеты на все запланированные спектакли с участием актрисы. Журналистам стало также известно касательно творческого отпуска Максима Матвеева, являющегося мужем Елизаветы Боярской. Запланированный отдых многие СМИ связывают с тем, что актриса планирует стать мамой. Звездные актеры пока не спешат комментировать данную информацию.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская в официальном браке состоят уже восемь лет. Супруги вместе воспитывают шестилетнего сына Андрея.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:28
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