АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов сентября
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

В США в парке Раундхей пара занялась сексом на виду у местных жителей

В США на территории парка Раундхей, пара, которая перебрала со спиртными напитками, на виду у многих людей занималась сексом. Это видели даже дети.

В США в парке Раундхей пара занялась сексом на виду у местных жителей


В свою очередь возмущенные очевидцы этих действий принялись отрывать парочку от занятия сексом. По словам свидетелей развратных действий, они никак не могли остановить любвеобильных нарушителей правопорядка, не видевших ничего вокруг, продолжавших заниматься начатым делом. В итоге один из местных жителей начал использовать боевую тактику, хлопая при этом по лицу мужчину, увлечённого занятием сексом со своей избранницей на виду изумлённых американцев.

Всё-таки одному из очевидцев удалось прервать половой акт этой «парочки». Инцидент смогли зафиксировать на фото, ставшее доказательством нарушения закона.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов
Кроссовер Subaru Forester новой версии получил
"Достоин флагманов": В Сети появился первый обзор
Ученые: Словарный запас детей не зависит от
"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует
В США в парке Раундхей пара занялась сексом на
Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт
Новый смартфон Samsung Galaxy A7 прошёл
В Германии мужчина сфотографировал лесное
«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару
Галактику Млечный путь сфотографировали на новый
“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу
Ученые обеспокоены движением огромного айсберга в
Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после
Ученые: Сыр и другие кисломолочные продукты
«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия
Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290
Электрический гиперкар Pininfarina PF0 частично
Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы
MacBook Air подешевел на более 20% перед
Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления
В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от
Поклонники раскритиковали 60-летнюю Елену
Появилась первая информация об ОС Android 10
Ученые разработали онлайн-тест для определения
Polaroid на выставке IFA 2018 показала
Toyota представила для Европы новый универсал
Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов
Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет
Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey
Просмотреть все новости