В США в парке Раундхей пара занялась сексом на виду у местных жителей

В свою очередь возмущенные очевидцы этих действий принялись отрывать парочку от занятия сексом. По словам свидетелей развратных действий, они никак не могли остановить любвеобильных нарушителей правопорядка, не видевших ничего вокруг, продолжавших заниматься начатым делом. В итоге один из местных жителей начал использовать боевую тактику, хлопая при этом по лицу мужчину, увлечённого занятием сексом со своей избранницей на виду изумлённых американцев.Всё-таки одному из очевидцев удалось прервать половой акт этой «парочки». Инцидент смогли зафиксировать на фото, ставшее доказательством нарушения закона.