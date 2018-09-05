Ученые: Словарный запас детей не зависит от материального состояния семьи

По мнению учёных, дети из малообеспеченных семей от своих родителей слышат меньше слов, чем их ровесники, у которых богатые родители, в связи с этим их словарный запас несколько скудный. Однако американским учёным удалось опровергнуть это устоявшееся мнение. Специалисты считают, что лексикон ребёнка не связан с его социальным статусом, так как данное формирование происходит не только в процессе общения с родными, но и при прослушивании чужих диалогов. К такому выводу психологи пришли после наблюдения 42 семей из 5 разных социальных классов. Согласно эксперименту, дети имели разный словарный запас, но это не зависело от того, из какой семьи ребёнок богатой или бедной.При этом учёные отмечают, что исследование не подразумевает того, что дети из разных социальных слоёв будут иметь одинаковый лексикон, так как от своих родителей они слышат разные слова. В связи с этим не стоит нивелировать влияние на дальнейшее развитие ребёнка социального статуса матери и отца.