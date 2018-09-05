АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов сентября
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

Ученые: Словарный запас детей не зависит от материального состояния семьи

Примерно 20 лет тому назад учёные выдвинули гипотезу, что дети из бедных семей имеют более скудный словарный запас, чем их богатые сверстники. Однако данную теорию опровергло новое исследование.

Ученые: Словарный запас детей не зависит от материального состояния семьи


По мнению учёных, дети из малообеспеченных семей от своих родителей слышат меньше слов, чем их ровесники, у которых богатые родители, в связи с этим их словарный запас несколько скудный. Однако американским учёным удалось опровергнуть это устоявшееся мнение. Специалисты считают, что лексикон ребёнка не связан с его социальным статусом, так как данное формирование происходит не только в процессе общения с родными, но и при прослушивании чужих диалогов. К такому выводу психологи пришли после наблюдения 42 семей из 5 разных социальных классов. Согласно эксперименту, дети имели разный словарный запас, но это не зависело от того, из какой семьи ребёнок богатой или бедной.

При этом учёные отмечают, что исследование не подразумевает того, что дети из разных социальных слоёв будут иметь одинаковый лексикон, так как от своих родителей они слышат разные слова. В связи с этим не стоит нивелировать влияние на дальнейшее развитие ребёнка социального статуса матери и отца.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП лучших Android-смартфонов
Кроссовер Subaru Forester новой версии получил
"Достоин флагманов": В Сети появился первый обзор
Ученые: Словарный запас детей не зависит от
"Снова беременна": Елизавета Боярская планирует
В США в парке Раундхей пара занялась сексом на
Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт
Новый смартфон Samsung Galaxy A7 прошёл
В Германии мужчина сфотографировал лесное
«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару
Галактику Млечный путь сфотографировали на новый
“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу
Ученые обеспокоены движением огромного айсберга в
Отец Игоря Сорина впервые дал интервью после
Ученые: Сыр и другие кисломолочные продукты
«Вылитый отец»: В Евпатории появление Дмитрия
Xiaomi готовит к выпуску новый флагман за 290
Электрический гиперкар Pininfarina PF0 частично
Виктор Дробыш анонсировал новый состав группы
MacBook Air подешевел на более 20% перед
Ученые: Люди чувствуют запах дождя из-за явления
В Европе появится кроссоверов Maxus Tarantula от
Поклонники раскритиковали 60-летнюю Елену
Появилась первая информация об ОС Android 10
Ученые разработали онлайн-тест для определения
Polaroid на выставке IFA 2018 показала
Toyota представила для Европы новый универсал
Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов
Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет
Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey
Просмотреть все новости