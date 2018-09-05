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Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт инопланетянина

Пенсионера при просмотре фотографий, на которых она снимала закат, заметила силуэт инопланетянина. Племянник женщины в социальной сети Reddit опубликовал снимок, на котором видно, что среди деревьев появилась необычная фигура.

Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт инопланетянина


По словам женщины, она в своём саду фотографировала закат, а во время просмотра снимка обнаружила полупрозрачный силуэт голубого цвета, похожий на пришельца. При этом племянник пенсионерки не утверждает, что на кадрах запечатлён пришелец, но в то же время советует присмотреться к объекту с крупной головой, большими глазами, тонкой шеей, руками и торсом.

Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт инопланетянина


Женщина, сделавшая снимок, в последнее время жаловалась на неизвестное летающее существо, которое издаёт необычные звуки, при этом её собака в саду постоянно лает. Племянник пенсионерки сначала подумал о том, что кто-то запускает жужжащий квадрокоптер и хотел обращаться в полицию. Однако после того, как на фотографии заметил необычный объект, растерялся и решил переслать материалы специалистам.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 08:00
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