Пенсионерка сфотографировала на закате силуэт инопланетянина

По словам женщины, она в своём саду фотографировала закат, а во время просмотра снимка обнаружила полупрозрачный силуэт голубого цвета, похожий на пришельца. При этом племянник пенсионерки не утверждает, что на кадрах запечатлён пришелец, но в то же время советует присмотреться к объекту с крупной головой, большими глазами, тонкой шеей, руками и торсом.Женщина, сделавшая снимок, в последнее время жаловалась на неизвестное летающее существо, которое издаёт необычные звуки, при этом её собака в саду постоянно лает. Племянник пенсионерки сначала подумал о том, что кто-то запускает жужжащий квадрокоптер и хотел обращаться в полицию. Однако после того, как на фотографии заметил необычный объект, растерялся и решил переслать материалы специалистам.