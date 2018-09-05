Новый смартфон Samsung Galaxy A7 прошёл сертификацию в США

Новый смартфон засветился под наименованием SM-A750GN, при этом характеристики Samsung Galaxy A7 не уточняются. Известно только о том, что девайс имеет поддержку NFC, GSM, GPS и ряд других ключевых технологий. Если верить слухам, то новинка получит экран Infinity Display разрешением 2160х1080 точек при соотношении сторон 18:9. В качестве процессора будет использоваться Exynos 7885, ОЗУ составит 6 Гб. Учитывая тот факт, что производитель ориентируется на изготовление смартфонов среднего класса, то Galaxy A7 может оказаться гаджетом, у которого камера имеет четыре модуля.О презентации нового южнокорейского смартфона информация в настоящее время отсутствует. Однако, учитывая, что Samsung Galaxy A7 прошёл сертификацию успешно, дебют девайса может состояться в ближайшее время.