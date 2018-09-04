Ксения Бородина опозорилась после оправданий за случай о трагедии Беслана

Накануне девушка посчитала, что белые шары запустили в честь нового учебного года, хотя на опубликованном ею ролике отчётливо была видна траурная составляющая.Ведущая телепроекта «Дом-2» вместе с дочерью Марусей была на линейке, которая была посвящена 1 сентября. Тогда Ксения сняла на видео момент, когда дети запустили в небо большое количество белых воздушных шариков в память о погибших во время террористического акта в школе Беслана в 2004 году.Эпизод прошёл бы незамеченным, но Бородина высмеяла цвет шариков, поскольку он сливался с цветом облачного неба. Буквально все пользователи возмутились этому невежеству и обвинили Бородину в циничности, кощунственности и черствости.Но и на этом история не заканчивается: Ксюша оправдывается в ответ, что в дни её детства в небо запускали шарики другого цвета и что она не такая глупая, какой её позиционируют.Тогда на неё подписчики обрушились ещё больше, ибо белый цвет означает скорбь по погибшим. Вскоре звезда удалила этот ролик, а многие подписчики заявили, что они отписываются от неё.