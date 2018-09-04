В Москве пенсионерка заживо растворилась в соляной кислоте

26 августа женщина, оставшись дома одна, перемещалась по квартире и упала в коридоре. Самостоятельно подняться на ноги пенсионерка не могла. Она начала бить об стену бутылками с бытовой химией, чтобы привлечь внимание живущих людей по соседству. Емкость разбилась, и жидкость с химическим составом разлилась по коридору.Женщина пролежала семь часов в луже, в которой находилось средство для прочистки труб, серной и соляной кислоты. Химический состав разъедал спину, и ноги пенсионерки, пока домой не вернулись родственники.Они сразу вызвали скорую помощь. В больнице медики установили 35 процентов ожогов. Сердце женщины остановилось второго сентября.