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В Москве пенсионерка заживо растворилась в соляной кислоте

Тяжелобольная 88-летняя пенсионерка упала в своей московской квартире и разбила колбу с химикатами. Более семи часов женщина пролежала в луже с кислотой, которая медленно разъедала ее кожу и кости.

В Москве пенсионерка заживо растворилась в соляной кислоте


26 августа женщина, оставшись дома одна, перемещалась по квартире и упала в коридоре. Самостоятельно подняться на ноги пенсионерка не могла. Она начала бить об стену бутылками с бытовой химией, чтобы привлечь внимание живущих людей по соседству. Емкость разбилась, и жидкость с химическим составом разлилась по коридору.

Женщина пролежала семь часов в луже, в которой находилось средство для прочистки труб, серной и соляной кислоты. Химический состав разъедал спину, и ноги пенсионерки, пока домой не вернулись родственники.

Они сразу вызвали скорую помощь. В больнице медики установили 35 процентов ожогов. Сердце женщины остановилось второго сентября.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:41
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