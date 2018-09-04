Учёные: Одно яйцо в день остановит выпадение волос

Оказалось, что яичный желток имеет свойство стимулировать рост новых клеток волосяного покрова человека. В его состав входит компонент, который при пероральном приеме или наружном применении стимулирует белок именуемый фактором роста. По мнению исследователей, этот яичный компонент может являться стимулятором для роста волос. Свыше 60 процентов мужчин и более 20 процентов женщин сталкиваются с данной проблемой. Поскольку волосы выпадают из-за воздействия мужского гормона - тестостерона, выпадение волос у женщин встречается намного реже. Стресс, нехватка некоторых питательных веществ или недоедание, сопутствующие болезни и разного рода медикаменты могут приводить к облысению у женщин.Для противодействия данному процессу выпускается большое количество различных средств для волос. Многие из них достаточно дорогие. Наиболее радикальное и дорогостоящее средство - это лазерная пересадка волос. Возможно, процесс облысения можно остановить при помощи употребления одного яйца в сутки.