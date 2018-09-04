На выставке-ярмарке в Москве состоится презентация новой книги Юрия Лужкова
На ВДНХ с 5 по 9 сентября будет работать 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Одним из событий этого масштабного мероприятия станет презентация новой книги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова «Сократ всегда Сократ» и другие произведения», которая состоится в первый день ярмарки. Юрий Лужков не будет присутствовать на представлении своей книги, объяснив это уборкой урожая и необходимостью уделять внимание развитию калининградского агрохозяйства.
Тем не менее автор прокомментировал выход своей книги. Юрий Лужков пояснил, что решился на переиздание своей книги «Сократ всегда» Сократ» из-за ее востребованности и необходимости передать молодому поколению нравственные принципы и добродетели, необходимые для становления личности. Писатель пояснил, что мысли и принципы Сократа – выдающегося философа, ученого и масштабной исторической фигуры, никогда не устареют.
Юрий Лужков рассказал, что включил в новое издание и ряд новых произведений. Они станут своеобразным «переходом» к документальной книге о правителях России, над которой он заканчивает работать. Свою философско-психологическую пьесу Юрий Лужков назвал уроками реальной жизни.
Тем не менее автор прокомментировал выход своей книги. Юрий Лужков пояснил, что решился на переиздание своей книги «Сократ всегда» Сократ» из-за ее востребованности и необходимости передать молодому поколению нравственные принципы и добродетели, необходимые для становления личности. Писатель пояснил, что мысли и принципы Сократа – выдающегося философа, ученого и масштабной исторической фигуры, никогда не устареют.
Юрий Лужков рассказал, что включил в новое издание и ряд новых произведений. Они станут своеобразным «переходом» к документальной книге о правителях России, над которой он заканчивает работать. Свою философско-психологическую пьесу Юрий Лужков назвал уроками реальной жизни.
Культура
Добавил: admin Сегодня, 20:18