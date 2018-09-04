АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

На выставке-ярмарке в Москве состоится презентация новой книги Юрия Лужкова

На ВДНХ с 5 по 9 сентября будет работать 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Одним из событий этого масштабного мероприятия станет презентация новой книги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова «Сократ всегда Сократ» и другие произведения», которая состоится в первый день ярмарки. Юрий Лужков не будет присутствовать на представлении своей книги, объяснив это уборкой урожая и необходимостью уделять внимание развитию калининградского агрохозяйства.

На выставке-ярмарке в Москве состоится презентация новой книги Юрия Лужкова

Тем не менее автор прокомментировал выход своей книги. Юрий Лужков пояснил, что решился на переиздание своей книги «Сократ всегда» Сократ» из-за ее востребованности и необходимости передать молодому поколению нравственные принципы и добродетели, необходимые для становления личности. Писатель пояснил, что мысли и принципы Сократа – выдающегося философа, ученого и масштабной исторической фигуры, никогда не устареют.

Юрий Лужков рассказал, что включил в новое издание и ряд новых произведений. Они станут своеобразным «переходом» к документальной книге о правителях России, над которой он заканчивает работать. Свою философско-психологическую пьесу Юрий Лужков назвал уроками реальной жизни.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: admin Сегодня, 20:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве пенсионерка заживо растворилась в
Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю
Учёные: Одно яйцо в день остановит выпадение волос
На выставке-ярмарке в Москве состоится
Рита Дакота после скандального расставания с
Улицы Москвы могут быть украшены работами с
Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со
Samsung обещает представить в конце года новый
NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца
Назван список продуктов для быстрого похудения и
«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона
В Сети появились «живые» фото умного браслета
Проповедница: Апокалипсис начнется с США
У Светланы Лободы появилась новая машина за
Компания Seat показала видеотизер нового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева «встряла»
«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы
Уфологи: Юпитер поглотил Нибиру
Эксперты ЦБ: Увеличение ставки НДС приведёт к
Анна Хилькевич показала фото с новорожденной
В Иркутске на переходе автомобилист сбил двух
В Москве в квартире обнаружили мумию пенсионерки
Эпатажная участница «Дома-2» Маргарита
Ученые назвали ТОП-8 продуктов для борьбы с
"Все дело в генетике": Жанна Эппле показала
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе похожий
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию
В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал
В США мужчина снял на видео худого гуманоида
Флагманский "внедорожник" Zotye T900 получил
Просмотреть все новости