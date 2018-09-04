На выставке-ярмарке в Москве состоится презентация новой книги Юрия Лужкова

Тем не менее автор прокомментировал выход своей книги. Юрий Лужков пояснил, что решился на переиздание своей книги «Сократ всегда» Сократ» из-за ее востребованности и необходимости передать молодому поколению нравственные принципы и добродетели, необходимые для становления личности. Писатель пояснил, что мысли и принципы Сократа – выдающегося философа, ученого и масштабной исторической фигуры, никогда не устареют.Юрий Лужков рассказал, что включил в новое издание и ряд новых произведений. Они станут своеобразным «переходом» к документальной книге о правителях России, над которой он заканчивает работать. Свою философско-психологическую пьесу Юрий Лужков назвал уроками реальной жизни.