Улицы Москвы могут быть украшены работами с «Цветочного джема»

В рамках фестиваля также проводится конкурс для талантливых архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Для участия в соревнованиях было подано 250 заявок, но в финальный этап вышли 60 архитекторов и дизайнеров с девяти стран. Их городские сады уникальны и креативны, они радуют своими формами и цветовыми сочетаниями. Для того чтобы воплотить задумки участников будет использовано четыре миллиона зеленого материала.Оргкомитет фестиваля в своем интервью для цикла «Московские сезоны» рассказал о том, что зарубежные эксперты очень высоко оценили организаторские моменты и масштабность фестиваля.«Улицы Москвы на постоянной основе смогут украшать работы участников, мы выберем те, которые максимально откликнутся в душе наших горожан» – сказала Наталья Сергунина, заместитель московского мэра.