Улицы Москвы могут быть украшены работами с «Цветочного джема»
Как сообщает издание «РИА», московская осень началась со знаменитого международного фестиваля городского ландшафта «Цветочный джем». Он открыл свои двери для посетителей еще 30 августа и продолжит работу до 9 сентября. За это время все желающие смогут в полной мере насладиться цветочными и растительными инсталляциями.
В рамках фестиваля также проводится конкурс для талантливых архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Для участия в соревнованиях было подано 250 заявок, но в финальный этап вышли 60 архитекторов и дизайнеров с девяти стран. Их городские сады уникальны и креативны, они радуют своими формами и цветовыми сочетаниями. Для того чтобы воплотить задумки участников будет использовано четыре миллиона зеленого материала.
Оргкомитет фестиваля в своем интервью для цикла «Московские сезоны» рассказал о том, что зарубежные эксперты очень высоко оценили организаторские моменты и масштабность фестиваля.
«Улицы Москвы на постоянной основе смогут украшать работы участников, мы выберем те, которые максимально откликнутся в душе наших горожан» – сказала Наталья Сергунина, заместитель московского мэра.
В рамках фестиваля также проводится конкурс для талантливых архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Для участия в соревнованиях было подано 250 заявок, но в финальный этап вышли 60 архитекторов и дизайнеров с девяти стран. Их городские сады уникальны и креативны, они радуют своими формами и цветовыми сочетаниями. Для того чтобы воплотить задумки участников будет использовано четыре миллиона зеленого материала.
Оргкомитет фестиваля в своем интервью для цикла «Московские сезоны» рассказал о том, что зарубежные эксперты очень высоко оценили организаторские моменты и масштабность фестиваля.
«Улицы Москвы на постоянной основе смогут украшать работы участников, мы выберем те, которые максимально откликнутся в душе наших горожан» – сказала Наталья Сергунина, заместитель московского мэра.
Культура
Добавил: admin Сегодня, 20:11