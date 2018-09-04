АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Polaroid на выставке IFA 2018 показала общественности бюджетные ноутбуки

Американская компания Polaroid показала общественности бюджетные ноутбуки на выставке IFA 2018. Устройства имеют сходство с версией MacBook Pro.

Polaroid на выставке IFA 2018 показала общественности бюджетные ноутбуки


В свою очередь ноутбуки для Polaroid представляют собой новое направление. Вследствие этого представленные экземпляры только внешне похожи на MacBook Pro прошлой генерации. Они по своим характеристикам довольно слабые, и точно не подойдут как игровое устройство. Одна из моделей в качестве ОЗУ получила 2 ГБ, а также ПЗУ на 32 ГБ. Процессором в данном случае выступает старый Intel Atom. На устройствах установлена также последняя версия Windows. Пока отсутствуют данные, на какие рынки поступят продукты Polaroid. Не известна также их итоговая стоимость.

Выпуск ноутбуков компанией Polaroid для многих стал неожиданностью, так как фирма в последние годы переживает не самые лучшие времена. Руководство несколько раз заявляло о своем банкротстве, а также перепродажах. По всей видимости, новый владелец решил из бренда выжать максимум. Но пока трудно судить об успешности данного решения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Polaroid на выставке IFA 2018 показала
Toyota представила для Европы новый универсал
Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов
Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет
Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey
Актёр телесериала «Каменская» Николай Чиндяйкин
BMW готовится к премьере беспилотной модели BMW
Учёные: Глобальное потепление за сто лет до
Ксения Бородина опозорилась после оправданий за
«Паркет поглощает ногу»: Фанаты высмеяли Анну
Aurus показал полноразмерный внедорожник
Лох-несское чудовище напугало рыбака в
"Не для всех": Поклонники раскритиковали Настю
В Москве пенсионерка заживо растворилась в
Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю
Учёные: Одно яйцо в день остановит выпадение волос
На выставке-ярмарке в Москве состоится
Рита Дакота после скандального расставания с
Улицы Москвы могут быть украшены работами с
Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со
Samsung обещает представить в конце года новый
NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца
Назван список продуктов для быстрого похудения и
«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона
В Сети появились «живые» фото умного браслета
Проповедница: Апокалипсис начнется с США
У Светланы Лободы появилась новая машина за
Компания Seat показала видеотизер нового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева «встряла»
«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы
Просмотреть все новости