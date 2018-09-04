Polaroid на выставке IFA 2018 показала общественности бюджетные ноутбуки

В свою очередь ноутбуки для Polaroid представляют собой новое направление. Вследствие этого представленные экземпляры только внешне похожи на MacBook Pro прошлой генерации. Они по своим характеристикам довольно слабые, и точно не подойдут как игровое устройство. Одна из моделей в качестве ОЗУ получила 2 ГБ, а также ПЗУ на 32 ГБ. Процессором в данном случае выступает старый Intel Atom. На устройствах установлена также последняя версия Windows. Пока отсутствуют данные, на какие рынки поступят продукты Polaroid. Не известна также их итоговая стоимость.Выпуск ноутбуков компанией Polaroid для многих стал неожиданностью, так как фирма в последние годы переживает не самые лучшие времена. Руководство несколько раз заявляло о своем банкротстве, а также перепродажах. По всей видимости, новый владелец решил из бренда выжать максимум. Но пока трудно судить об успешности данного решения.