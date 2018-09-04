Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов полностью раздеться перед камерой

Артист отметил, что попал в четвертый сезон «Молодежки» не по блату. Как оказалось, Петр Коврижных раньше участвовал в мюзиклах, где скакал на лошади и пел. Ради роли в телесериале ему пришлось набрать 3 килограмма. Актер заверил, что не влюбляется на съемках, а вот его персонаж может. Он подметил, что крутить романы на съемочной площадке — «жутко непрофессионально». Сам Петр Коврижных хочет найти терпеливую и скромную девушку, которая будет похожа на его маму. В данное время сердце артиста свободно.Стоит отметить, что отец артиста настоящий мэтр озвучки, в коллекции которого 412 кинофильмов, среди которых есть такие кинокартины, как «Чужой», «Зеленая миля», «Черепашки ниндзя-2», «Крепкий орешек» и другие. У Петра Коврижных пока более скромные достижения – это дубляж 6-ти картин и 1-й компьютерной игры.