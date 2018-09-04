АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов полностью раздеться перед камерой

25-летний актер Петр Коврижных недавно дал откровенное интервью. Актер рассказал, что ради роли может даже раздеться.

Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов полностью раздеться перед камерой


Артист отметил, что попал в четвертый сезон «Молодежки» не по блату. Как оказалось, Петр Коврижных раньше участвовал в мюзиклах, где скакал на лошади и пел. Ради роли в телесериале ему пришлось набрать 3 килограмма. Актер заверил, что не влюбляется на съемках, а вот его персонаж может. Он подметил, что крутить романы на съемочной площадке — «жутко непрофессионально». Сам Петр Коврижных хочет найти терпеливую и скромную девушку, которая будет похожа на его маму. В данное время сердце артиста свободно.

Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов полностью раздеться перед камерой


Стоит отметить, что отец артиста настоящий мэтр озвучки, в коллекции которого 412 кинофильмов, среди которых есть такие кинокартины, как «Чужой», «Зеленая миля», «Черепашки ниндзя-2», «Крепкий орешек» и другие. У Петра Коврижных пока более скромные достижения – это дубляж 6-ти картин и 1-й компьютерной игры.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Polaroid на выставке IFA 2018 показала
Toyota представила для Европы новый универсал
Звезда «Молодежки» Петр Коврижных ради роли готов
Смартфон Samsung Galaxy J7 2016 года будет
Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey
Актёр телесериала «Каменская» Николай Чиндяйкин
BMW готовится к премьере беспилотной модели BMW
Учёные: Глобальное потепление за сто лет до
Ксения Бородина опозорилась после оправданий за
«Паркет поглощает ногу»: Фанаты высмеяли Анну
Aurus показал полноразмерный внедорожник
Лох-несское чудовище напугало рыбака в
"Не для всех": Поклонники раскритиковали Настю
В Москве пенсионерка заживо растворилась в
Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю
Учёные: Одно яйцо в день остановит выпадение волос
На выставке-ярмарке в Москве состоится
Рита Дакота после скандального расставания с
Улицы Москвы могут быть украшены работами с
Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со
Samsung обещает представить в конце года новый
NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца
Назван список продуктов для быстрого похудения и
«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона
В Сети появились «живые» фото умного браслета
Проповедница: Апокалипсис начнется с США
У Светланы Лободы появилась новая машина за
Компания Seat показала видеотизер нового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева «встряла»
«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы
Просмотреть все новости