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BMW готовится к премьере беспилотной модели BMW iNEXT

Компания BMW готовится премировать первое беспилотное авто. Речь идёт о кроссовере BMW iNEXT. Его первые тизеры баварская марка разместила в Сети.

BMW готовится к премьере беспилотной модели BMW iNEXT


На видео показана новая версия фирменной радиаторной решётки. BMW iNEXT будет полностью электрическим. Решётка имеет голубое светодиодное обрамление, задние фонари и полностью светодиодную оптику. Сзади имеется светодиодная "табличка", на которой просматривается название новинки. Специалисты раньше сообщали, что версия BMW iNEXT будет постоянно подключена к Сети. BMW iNEXT является пока прототипом, а серийная версия появится уже в 2021 году.



Баварская компания для презентации модели BMW iNEXT пригласила грузовую авиакомпанию Lufthansa Cargo. Беспилотник будет представлен в Пекине, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Франкфурте, Мюнхене. Больше 120 специалистов BMW и авиакомпании подготовили для этого специально грузовой отсек авиалайнера Boeing 777F.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:15
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