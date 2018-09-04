BMW готовится к премьере беспилотной модели BMW iNEXT

На видео показана новая версия фирменной радиаторной решётки. BMW iNEXT будет полностью электрическим. Решётка имеет голубое светодиодное обрамление, задние фонари и полностью светодиодную оптику. Сзади имеется светодиодная "табличка", на которой просматривается название новинки. Специалисты раньше сообщали, что версия BMW iNEXT будет постоянно подключена к Сети. BMW iNEXT является пока прототипом, а серийная версия появится уже в 2021 году.Баварская компания для презентации модели BMW iNEXT пригласила грузовую авиакомпанию Lufthansa Cargo. Беспилотник будет представлен в Пекине, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Франкфурте, Мюнхене. Больше 120 специалистов BMW и авиакомпании подготовили для этого специально грузовой отсек авиалайнера Boeing 777F.