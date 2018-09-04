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«Паркет поглощает ногу»: Фанаты высмеяли Анну Семенович за использование фотошопа

Анна Семенович три дня назад обнародовала в своем аккаунте очередное фото. Однако поклонники высмеяли певицу за неумелое использование фотошопа, так как ее ноги получились кривыми и «покусанными».

«Паркет поглощает ногу»: Фанаты высмеяли Анну Семенович за использование фотошопа


Исполнительница песен постоянно балует своих фолловеров соблазнительными снимками. Под каждой публикацией пользователи пишут множество лестных комментариев, восхищаясь ее пышными формами.

Однако недавнее фото очень разочаровало поклонников, на котором артистка изображена в черном пеньюаре. Анну Семенович высмеяли подписчики за неумелое использование фоторедактора. Особенно отчетливо видны следы фотошопа по неестественным ногам вокалистки, обмазанным маслом. Поклонники заметили, что особенно правая нога певицы резко исхудала, при этом стала «волнистой» и «покусанной» по бокам.

«Пьяный» фотошоп Анны Семенович расстроил фолловеров. Поклонники призвали артистку не уродовать себя на фотографиях, а также не портить снимки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:45
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