«Паркет поглощает ногу»: Фанаты высмеяли Анну Семенович за использование фотошопа

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 1 Сен 2018 в 12:45 PDT

Исполнительница песен постоянно балует своих фолловеров соблазнительными снимками. Под каждой публикацией пользователи пишут множество лестных комментариев, восхищаясь ее пышными формами.Однако недавнее фото очень разочаровало поклонников, на котором артистка изображена в черном пеньюаре. Анну Семенович высмеяли подписчики за неумелое использование фоторедактора. Особенно отчетливо видны следы фотошопа по неестественным ногам вокалистки, обмазанным маслом. Поклонники заметили, что особенно правая нога певицы резко исхудала, при этом стала «волнистой» и «покусанной» по бокам.«Пьяный» фотошоп Анны Семенович расстроил фолловеров. Поклонники призвали артистку не уродовать себя на фотографиях, а также не портить снимки.