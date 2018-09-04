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Samsung обещает представить в конце года новый складной смартфон

Samsung обещает в конце года представить новый современный складной смартфон. Информацию предоставил генеральный директор бренда Дон Джин Кох.

Samsung обещает представить в конце года новый складной смартфон


Samsung собирается показать прототип данного устройства в конце этого года. По словам Дона Джин Кох, Samsung применяет опыт, имеющийся при разработках планшетов. Это делается для максимального использования технологии развертывания. По мнению директора бренда, большую часть времени пользователи будут использовать гаджет в сложенном состоянии.

Развертывать устройство владельцы будут в случае желания просмотреть видео. Кох отметил, что устройство могут представить в ноябре текущего года в рамках конференции разработчиков Samsung в Сан-Франциско. По словам генерального директора мобильной связи, хотя работы над устройством являются довольно сложными, компания практически завершила его разработку.

Имеются предположения независимых наблюдателей, что продажи гибкой версии смартфона Samsung стартуют не раньше будущего года. Цена новинки должна составить 1,5 тысяч долларов.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:51
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