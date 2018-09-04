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Назван список продуктов для быстрого похудения и набора сил

Британские журналисты назвали список продуктов, которые позволяют быстро сбросить лишний вес и набраться сил. В представленном списке особое внимание уделяется снижению потребления углеводов и жиров, а также получению максимального количества белков.

Назван список продуктов для быстрого похудения и набора сил


Рекомендуется использовать вместо обычного йогурта тот, который проходит через специальный фильтр, чтобы устранить сыворотку. Такой продукт напоминает мягкий сыр, но содержит меньше жиров. Второе место в списке занимает белый рис, который следует заменить на крупу - киноа, которая содержит больше белка, чем другие злаки, а также сложных углеводов, которые усваиваются организмом дольше обычного, что позволяет увеличить период ощущения сытости. На следующем месте овсяная каша, которую лучше употреблять вместо овсяных хлопьев. В ней содержаться меньше сахара и различных наполнителей, придающих хлопьям вкус.

Также говориться о том, что лук-порей нужно заменить на брокколи, которая содержит белки, клетчатку, калий и витамины K и C. Вместо джема необходимо использовать арахисовое масло, а также раз в день выпивать стакан молока.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:41
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