В Сети появились «живые» фото умного браслета Honor Band 4
В интернете появились «живые» фото непредставленного ещё умного браслета версии Honor Band 4. Раньше передавалась информация, что устройство представят завтра вместе с новыми современными смартфонами версии Honor 8, а также 8X.
Из снимков видно, что новая версия получит довольно крупный цветной экран. По всей видимости, речь идёт о панели OLED. Не следует от умного браслета Honor Band 4 ожидать чего-то уникального.
В устройстве явно будет иметь место датчик ЧСС. В свою очередь браслет способен будет отслеживать активность пользователей. Есть вероятность, что модель сможет следить за сном. Стоит отметить, что стоимость умного браслета должна быть невысокой.
Из снимков видно, что новая версия получит довольно крупный цветной экран. По всей видимости, речь идёт о панели OLED. Не следует от умного браслета Honor Band 4 ожидать чего-то уникального.
В устройстве явно будет иметь место датчик ЧСС. В свою очередь браслет способен будет отслеживать активность пользователей. Есть вероятность, что модель сможет следить за сном. Стоит отметить, что стоимость умного браслета должна быть невысокой.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:21