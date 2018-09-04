В Сети появились «живые» фото умного браслета Honor Band 4

Из снимков видно, что новая версия получит довольно крупный цветной экран. По всей видимости, речь идёт о панели OLED. Не следует от умного браслета Honor Band 4 ожидать чего-то уникального.В устройстве явно будет иметь место датчик ЧСС. В свою очередь браслет способен будет отслеживать активность пользователей. Есть вероятность, что модель сможет следить за сном. Стоит отметить, что стоимость умного браслета должна быть невысокой.