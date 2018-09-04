АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона прокляла экс-мужа за измены и аборт

Поклонники уверены, что первая жена Иосифа Кобзона прокляла экс-супруга за аборт и измены. В соцсетях шепчутся, что неверность и самолюбие Иосифа Давыдовича вылились для него смертельным заболеванием.

«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона прокляла экс-мужа за измены и аборт


Покойный певец очень любил женщин, а обручальное кольцо никогда не отпугивало толпы поклонниц. Первой от популярности артиста пострадала Вероника Круглова. Певица с превосходными вокальными способностями забеременела через год после свадьбы. Данная новость привела звездного мужа в ужас, в итоге он заставил супругу сделать аборт. «Бог все видит. Он покарает тебя за это» - прошептала супругу едва не умершая от кровотечения Вероника Круглова.

Расставшись с артисткой, Иосиф Давыдович практически сразу женился на Людмиле Гурченко. Их брак продлился четыре года. Из-за «гуляющего» Иосифа Кобзона пара развелась. Третья жена артиста - Нинель Дризина, в то время начиталась в СМИ, как ее супруг развлекается с женщинами легкого поведения. Но тяжкое возмездие заставило жену Иосифа Давыдовича стерпеть его измены. Сначала радикулит чуть не погубил певца, а после онкология предстательной железы, что навсегда сплотила пару в борьбе за жизнь главы семейства.

«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона прокляла экс-мужа за измены и аборт


Иосиф Кобзон скончался 30 августа. 2 сентября народного артиста СССР предали земле на территории Востряковского кладбища в Москве.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве пенсионерка заживо растворилась в
Новые смарт-часы отHuawei смогут работать неделю
Учёные: Одно яйцо в день остановит выпадение волос
На выставке-ярмарке в Москве состоится
Рита Дакота после скандального расставания с
Улицы Москвы могут быть украшены работами с
Учёные: Пробиотики могут вызывать проблемы со
Samsung обещает представить в конце года новый
NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца
Назван список продуктов для быстрого похудения и
«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона
В Сети появились «живые» фото умного браслета
Проповедница: Апокалипсис начнется с США
У Светланы Лободы появилась новая машина за
Компания Seat показала видеотизер нового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева «встряла»
«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы
Уфологи: Юпитер поглотил Нибиру
Эксперты ЦБ: Увеличение ставки НДС приведёт к
Анна Хилькевич показала фото с новорожденной
В Иркутске на переходе автомобилист сбил двух
В Москве в квартире обнаружили мумию пенсионерки
Эпатажная участница «Дома-2» Маргарита
Ученые назвали ТОП-8 продуктов для борьбы с
"Все дело в генетике": Жанна Эппле показала
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе похожий
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию
В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал
В США мужчина снял на видео худого гуманоида
Флагманский "внедорожник" Zotye T900 получил
Просмотреть все новости