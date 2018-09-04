«Бог покарает тебя»: Первая жена Иосифа Кобзона прокляла экс-мужа за измены и аборт

Покойный певец очень любил женщин, а обручальное кольцо никогда не отпугивало толпы поклонниц. Первой от популярности артиста пострадала Вероника Круглова. Певица с превосходными вокальными способностями забеременела через год после свадьбы. Данная новость привела звездного мужа в ужас, в итоге он заставил супругу сделать аборт. «Бог все видит. Он покарает тебя за это» - прошептала супругу едва не умершая от кровотечения Вероника Круглова.Расставшись с артисткой, Иосиф Давыдович практически сразу женился на Людмиле Гурченко. Их брак продлился четыре года. Из-за «гуляющего» Иосифа Кобзона пара развелась. Третья жена артиста - Нинель Дризина, в то время начиталась в СМИ, как ее супруг развлекается с женщинами легкого поведения. Но тяжкое возмездие заставило жену Иосифа Давыдовича стерпеть его измены. Сначала радикулит чуть не погубил певца, а после онкология предстательной железы, что навсегда сплотила пару в борьбе за жизнь главы семейства.Иосиф Кобзон скончался 30 августа. 2 сентября народного артиста СССР предали земле на территории Востряковского кладбища в Москве.