У Светланы Лободы появилась новая машина за несколько миллионов рублей

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 4 Сен 2018 в 2:46 PDT

Под снимком артистка написала, что «Утро бывает добрым». Исполнительница песен не сообщила, стал ли внедорожник личной покупкой или же подарком от благодарного поклонника. Публикация в течение четырех часов сумела собрать свыше 98 тысяч отметок «Нравится» и более 420 комментариев. Появление кадра с Mercedes чёрного цвета стало очередной версией фанатов певицы, по которой они предположили, что отцом 2-го ребёнка Светланы Лободы стал именно Тиль Линдеманн. Фолловеры знаменитости стали обсуждать связь между немецкой машиной и рок-исполнителем из Германии, потому что личность отца малышки до сих пор остаётся загадкой. Поклонники заявили, что новое авто только добавило шик и блеск к образу поп-исполнительницы.Стоит напомнить, что вторую дочку Светлана Лобода назвала Тильда. По мнению подписчиков артистки, это является очередной отсылкой на имя Тиля Линдеманна.