У Светланы Лободы появилась новая машина за несколько миллионов рублей
Светлана Лобода в своем аккаунте похвасталась поклонникам, что у нее появился новый автомобиль за несколько млн. руб. На новом фото певица с довольной улыбкой запечатлена на фоне своего приобретения.
Под снимком артистка написала, что «Утро бывает добрым». Исполнительница песен не сообщила, стал ли внедорожник личной покупкой или же подарком от благодарного поклонника. Публикация в течение четырех часов сумела собрать свыше 98 тысяч отметок «Нравится» и более 420 комментариев. Появление кадра с Mercedes чёрного цвета стало очередной версией фанатов певицы, по которой они предположили, что отцом 2-го ребёнка Светланы Лободы стал именно Тиль Линдеманн. Фолловеры знаменитости стали обсуждать связь между немецкой машиной и рок-исполнителем из Германии, потому что личность отца малышки до сих пор остаётся загадкой. Поклонники заявили, что новое авто только добавило шик и блеск к образу поп-исполнительницы.
Стоит напомнить, что вторую дочку Светлана Лобода назвала Тильда. По мнению подписчиков артистки, это является очередной отсылкой на имя Тиля Линдеманна.
Под снимком артистка написала, что «Утро бывает добрым». Исполнительница песен не сообщила, стал ли внедорожник личной покупкой или же подарком от благодарного поклонника. Публикация в течение четырех часов сумела собрать свыше 98 тысяч отметок «Нравится» и более 420 комментариев. Появление кадра с Mercedes чёрного цвета стало очередной версией фанатов певицы, по которой они предположили, что отцом 2-го ребёнка Светланы Лободы стал именно Тиль Линдеманн. Фолловеры знаменитости стали обсуждать связь между немецкой машиной и рок-исполнителем из Германии, потому что личность отца малышки до сих пор остаётся загадкой. Поклонники заявили, что новое авто только добавило шик и блеск к образу поп-исполнительницы.
Стоит напомнить, что вторую дочку Светлана Лобода назвала Тильда. По мнению подписчиков артистки, это является очередной отсылкой на имя Тиля Линдеманна.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:01