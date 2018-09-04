Компания Seat показала видеотизер нового кроссовера Tarraco

На видео показан прототипный вариант семиместной версии кроссовера, который обёрнут в камуфляжную пленку. Испанцы также рассказали о технических особенностях авто. В основе версии лежит модульная платформа MQB. В Seat Tarraco улучшили внедорожные качества. Во время создания флагманского кроссовера инженеры бренда использовали особую конструкцию. Она позволяет авто преодолевать поверхность, имеющую уклон в 70 градусов, и поперечный наклон до 85 градусов. Согласно предположениям, в линейку силовых агрегатов Seat Tarraco войдет 2-литровая и 1,4-литровая наддувная бензиновая силовая установка, и двухлитровые дизельные двигатели различной мощности.Производитель также особое внимание уделил безопасности пассажиров, а также водителя. Стоит выделить новую современную опцию Rollover Assist. Она в случае реальной опасности переворачивания авто снимает блокировку дверей, автоматически сообщает про случившееся в экстренные службы, выключает силовой агрегат.