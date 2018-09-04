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Компания Seat показала видеотизер нового кроссовера Tarraco

Представители компании Seat выложили в Сеть видеотизер современного кроссовера Tarraco. Новинка получила новое оборудование для безопасности, улучшенную проходимость, полностью цифровую удобную панель приборов.

Компания Seat показала видеотизер нового кроссовера Tarraco


На видео показан прототипный вариант семиместной версии кроссовера, который обёрнут в камуфляжную пленку. Испанцы также рассказали о технических особенностях авто. В основе версии лежит модульная платформа MQB. В Seat Tarraco улучшили внедорожные качества. Во время создания флагманского кроссовера инженеры бренда использовали особую конструкцию. Она позволяет авто преодолевать поверхность, имеющую уклон в 70 градусов, и поперечный наклон до 85 градусов. Согласно предположениям, в линейку силовых агрегатов Seat Tarraco войдет 2-литровая и 1,4-литровая наддувная бензиновая силовая установка, и двухлитровые дизельные двигатели различной мощности.



Производитель также особое внимание уделил безопасности пассажиров, а также водителя. Стоит выделить новую современную опцию Rollover Assist. Она в случае реальной опасности переворачивания авто снимает блокировку дверей, автоматически сообщает про случившееся в экстренные службы, выключает силовой агрегат.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:47
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