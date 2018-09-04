Проповедница: Апокалипсис начнется с США

Проповедница опирается на строки из Библии, в которых говорится, что скоро наступит «Конец света». В словах женщины проводится аналогия с красной луной, а также всё чаще падающими метеоритами и различными катаклизмами. «И я увидел, когда он открыл шестую печать, было великое землетрясение, и Солнце стало черным как цвет волос, и Луна стала как кровь» - говорится в откровении 6:12-16.Также американская проповедница заявила, что закон о разрешении абортов станет виновником грядущих событий в США. Стоит отметить, что практически такие же предсказания для жителей Америки уже озвучивал пастор Пол Бегли.