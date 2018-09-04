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Проповедница: Апокалипсис начнется с США

Американская проповедница заявила, что людям не удастся избежать Апокалипсиса, причем он начнется с США. Женщина сообщает, что ей было дано послание свыше, чтобы она донесла его до людей.

Проповедница: Апокалипсис начнется с США


Проповедница опирается на строки из Библии, в которых говорится, что скоро наступит «Конец света». В словах женщины проводится аналогия с красной луной, а также всё чаще падающими метеоритами и различными катаклизмами. «И я увидел, когда он открыл шестую печать, было великое землетрясение, и Солнце стало черным как цвет волос, и Луна стала как кровь» - говорится в откровении 6:12-16.

Также американская проповедница заявила, что закон о разрешении абортов станет виновником грядущих событий в США. Стоит отметить, что практически такие же предсказания для жителей Америки уже озвучивал пастор Пол Бегли.

 
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Общество / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:11
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