Эпатажная участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова поссорилась с отцом из-за Артема Сороки

«Обоюдная игра или один целует, а другой – подставляет щеку? Овсянникова и Сорока явно что-то задумали..Только вот что? В этом, я уверена, совсем скоро неглупые телезрители смогут разобраться!», - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

«Перед отправкой Ильи на Сейшелы я с ним говорил, чтобы он на острове присмотрел за Сорокой, не дал бы ему издеваться над Маргаритой, ибо я далеко. Я ни секунды не сомневался, что Илья еще больше плохой, чем Сорока, но верил в чудо. Но чуда не произошло. Два урода издеваются и насмехаются над беззащитной девочкой. Это круто. Это по детдомовски 2, но я еще жив и Сороке еще предстоит поехать со мной на рыбалку ловить рыбу под водой. Я ужасный выдумщик», - заявил Александр Анатольевич Овсянников, тем самым еще больше забавляя телезрителей «Дома-2» и лишний раз доказывая, что эпоха скандально-известной Татьяны Владимировны Африкантовой давно окончена, а на ее место пришел более яркий и красноречивый персонаж.

Не так давно стало известно, что Маргарита Овсянникова в очередной раз помирилась с Артемом Сорокой. Подобные действия обворожительной блондинки вызвали гнев у ее отца, поэтому на сегодняшний день Александр Анатольевич напрочь отказывается общаться с дочерью.К подобным выводам телезрители прославленной телестройки «Дом-2» пришли после того, как ознакомились с интервью мужчины, которое было опубликовано в домовском журнале несколько дней назад. По словам Александра Овсянникова-старшего, после того, как он узнал, что его наследница опять связалась с эпатажным Артемом Сорокой, он не знал, где найти себе место, чтобы хоть немного успокоится.Деятельный Александр Анатольевич решил взять пример с Татьяны Владимировной Африкантовой, которая очень любит усиленно, и не всегда в цензурной форме высказываться в адрес того или иного участника реалити-шоу «Дом-2» и событиях, происходящих в Периметре.При этом Овсянников-старший решил еще выступить за изгнание семейства Рапунцель, а также рассекретил заработную плату Иосифа Оганесяна, размер которой, по словам отца Маргариты, составляет сто пятьдесят тысяч рублей.На сегодняшний день некоторые телезрители телепроекта «Дом-2» предполагают, что Маргарита Овсянникова хитростью решила ограничить свое общение с отцом, таким способом вызвав у него гнев и недовольство. Напомним, что недавно блондинка попыталась пригласить своего близкого родственника прилететь на Сейшельские острова. Однако Александр Анатольевич не принял приглашение дочери.Вполне возможно, по мнению поклонников реалити-шоу, что мужчина на самом деле очень обиделся на свою наследницу и несмотря на то, что очень мечтал побывать на Острове любви, от приглашения на Сейшелы решил отказаться.Как бы там ни было, но больше всего телезрителей «Дома-2» удивляет позиция возлюбленного Маргариты Овсянниковой – Артема Сороки, которого девушка продолжает постоянно выставлять жестким тираном.Телезрители до сих пор так и не смогли понять, влюбился ли Сорока в Овсянникову и поэтому терпит унижения от девушки, или же Артем задумал какую-то игру с Маргаритой.Стоит отметить, что Александру Анатольевичу ранее, как выяснилось, обещал Илья Яббаров, что будет защищать его дочь от нападок того или иного участника телепроекта «Дом-2», в том числе и от ее скандального возлюбленного Артема Сороки. Однако мужчина не только не сдержал своего обещания, но и сам, как можно наблюдать из эфиров, нападает на Маргариту.