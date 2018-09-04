В Иркутске на переходе автомобилист сбил двух пешеходов

ДТП зафиксировано в Иркутске днем 4 сентября. Очевидцы сообщили, что на место аварии прибыли сотрудники скорой, которые начали оказывать первую необходимую помощь пострадавшим гражданам.Пока неизвестно, какой сложности травмы получили участники ДТП, но отмечается, что приехали сразу две медкареты. По факту аварии будет проходить соответствующая проверка.