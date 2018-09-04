В Иркутске на переходе автомобилист сбил двух пешеходов
В Иркутске на Депутатской улице водитель внедорожника на пешеходном переходе одновременно сбил двух человек. Очевидцы посредством социальных сетей проинформировали общественность об этом инциденте.
ДТП зафиксировано в Иркутске днем 4 сентября. Очевидцы сообщили, что на место аварии прибыли сотрудники скорой, которые начали оказывать первую необходимую помощь пострадавшим гражданам.
Пока неизвестно, какой сложности травмы получили участники ДТП, но отмечается, что приехали сразу две медкареты. По факту аварии будет проходить соответствующая проверка.
ДТП зафиксировано в Иркутске днем 4 сентября. Очевидцы сообщили, что на место аварии прибыли сотрудники скорой, которые начали оказывать первую необходимую помощь пострадавшим гражданам.
Пока неизвестно, какой сложности травмы получили участники ДТП, но отмечается, что приехали сразу две медкареты. По факту аварии будет проходить соответствующая проверка.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:49