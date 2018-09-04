Уфологи: Юпитер поглотил Нибиру

Уфологи утверждают, что Нибиру не приблизится к Земле ни завтра, ни через миллион лет. По информации исследователей, до тех пор, пока Юпитер удерживает Планету Х своей энергией притяжения, Голубой планете ничего не угрожает. По научным данным, которые объясняют происхождение Нибиру, внутри Юпитера находится твёрдая порода и она может оказаться «Суперземлей», застрявшей в газовом гиганте в ходе формирования Солнечной системы. И с тех пор эти космические тела развиваются отдельно друг от друга.Также есть версия, что уфологи могли принять за Нибиру ядро Юпитера, имеющее на изображениях красно-рыжий цвет. Это происходит вследствие скопления гигантских облаков аммиака, водорода и примесей железа, а также радиоактивных газов.