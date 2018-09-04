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Уфологи: Юпитер поглотил Нибиру

Ранее предсказанный апокалипсис на Земле не наступит, поскольку Юпитер поглотил Нибиру. Уфологи считают, что 1000 лет назад газовый гигант притянул к себе Планету X и до сих пор удерживает ее.

Уфологи: Юпитер поглотил Нибиру


Уфологи утверждают, что Нибиру не приблизится к Земле ни завтра, ни через миллион лет. По информации исследователей, до тех пор, пока Юпитер удерживает Планету Х своей энергией притяжения, Голубой планете ничего не угрожает. По научным данным, которые объясняют происхождение Нибиру, внутри Юпитера находится твёрдая порода и она может оказаться «Суперземлей», застрявшей в газовом гиганте в ходе формирования Солнечной системы. И с тех пор эти космические тела развиваются отдельно друг от друга.

Также есть версия, что уфологи могли принять за Нибиру ядро Юпитера, имеющее на изображениях красно-рыжий цвет. Это происходит вследствие скопления гигантских облаков аммиака, водорода и примесей железа, а также радиоактивных газов.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:19
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