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В Москве в квартире обнаружили мумию пенсионерки

В московской квартире была обнаружена мумия пенсионерки. Согласно предположениям экспертов, труп женщины в таком виде пролежал около пяти лет.

В Москве в квартире обнаружили мумию пенсионерки


Представители пресс-ведомства ГУ МВД Москвы заявили, что сообщение о найденном мумифицированном трупе поступило в московские экстренные службы 3 сентября. Как стало известно, покойной оказалась хозяйка квартиры 1946 года рождения. Для установления всех обстоятельств смерти пожилой женщины, найденное мумифицированное тело покойной было направлено для проведения судмедэкспертизы. Специалисты постараются более точно установить причину и время смерти пенсионерки.

Сотрудниками СУ СКР Москвы по факту обнаруженного трупа организована доследственная проверка. Уже после этого будет утверждаться законное решение.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:48
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