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Лох-несское чудовище напугало рыбака в Великобритании

В Великобритании неподалёку от города Ньюкасл мужчину во время рыбалки напугал необычный морской обитатель. Пользователи Сети прозвали монстра Лох-несским чудовищем.

Лох-несское чудовище напугало рыбака в Великобритании


По словам рыбака, он видел мифическое чудовище, обитающее в Шотландии. Судя по слухам, огромный монстр имеет длинную шею, мужчина уверяет, что именно с ним он столкнулся на рыбалке, после чего его охватил сильный испуг. По словам очевидца, он стал свидетелем появления монстра за пределами Шотландии.

Существование загадочного морского существа не доказано учёными, несмотря на это, люди нередко фиксируют появление мифического чудовища в водах озера Лох-Несс. Представленный в Сети материал с интересом рассматривают пользователи интернета, строя разные предположения. Некоторые комментаторы уверены, что это просто рыба-весло или массивный угорь. Однако многие согласны с рыбаком, склоняясь к тому, что в подводных глубинах действительно обитает монстр.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 21:15
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