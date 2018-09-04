«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле
Игорь Николаев в своем микроблоге Instagram обнародовал новые публикации. На данных фото композитор запечатлен вместе с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
Под снимком певец написал, что они вместе прощались с летом. Фанаты обратили внимание на певиц, которые на фото выглядели моложе своих лет. Подписчики в который раз восхитились внешностью артисток, отметив - «Вечно молодые». За последний год благодаря правильному питанию и жесткой диете Примадонна похудела на двадцать килограммов. Также Алла Борисовна сменила привычный стиль одежды и стала выбирать молодежные наряды.
Не все фанаты довольны изменениями во внешнем виде Аллы Пугачевой, однако, большинство фолловеров восторгаются новым образом певицы. Пост Игоря Николаева за семь часов собрал около 12 тысяч лайков и свыше 160 комментариев.
Под снимком певец написал, что они вместе прощались с летом. Фанаты обратили внимание на певиц, которые на фото выглядели моложе своих лет. Подписчики в который раз восхитились внешностью артисток, отметив - «Вечно молодые». За последний год благодаря правильному питанию и жесткой диете Примадонна похудела на двадцать килограммов. Также Алла Борисовна сменила привычный стиль одежды и стала выбирать молодежные наряды.
Не все фанаты довольны изменениями во внешнем виде Аллы Пугачевой, однако, большинство фолловеров восторгаются новым образом певицы. Пост Игоря Николаева за семь часов собрал около 12 тысяч лайков и свыше 160 комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:33