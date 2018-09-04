«Вечно молодые»: Игорь Николаев показал фото Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 3 Сен 2018 в 11:17 PDT

Под снимком певец написал, что они вместе прощались с летом. Фанаты обратили внимание на певиц, которые на фото выглядели моложе своих лет. Подписчики в который раз восхитились внешностью артисток, отметив - «Вечно молодые». За последний год благодаря правильному питанию и жесткой диете Примадонна похудела на двадцать килограммов. Также Алла Борисовна сменила привычный стиль одежды и стала выбирать молодежные наряды.Не все фанаты довольны изменениями во внешнем виде Аллы Пугачевой, однако, большинство фолловеров восторгаются новым образом певицы. Пост Игоря Николаева за семь часов собрал около 12 тысяч лайков и свыше 160 комментариев.