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Ученые назвали ТОП-8 продуктов для борьбы с гипертонией и раковыми заболеваниями

Британские учёные рекомендуют людям свой рацион пополнить восемью продуктами, которые помогут снять симптомы гипертонии, параллельно защитят от некоторых видов опасных онкологических заболеваний.

Ученые назвали ТОП-8 продуктов для борьбы с гипертонией и раковыми заболеваниями


Речь в первую очередь идет о потреблении достаточного количества овощей, а также фруктов, которые содержат большое количество витаминов, волокон, минералов. Они также содержат калий, помогающий избавиться от избытка соли в организме, ведущей к повышенному давлению. Сюда стоит отнести сладкий картофель, обезжиренное молоко, йогурт, тунец, апельсиновый сок, томатный соус, бананы.

По словам специалистов, нужно свести к минимуму количество приема алкоголя. В этом случае немаловажное значение играет наличие излишнего веса. С ним следует бороться при помощи занятий спортом. Для аэробной тренировки с умеренной интенсивностью стоит уделить внимание 150 мин в неделю. Также важен один разгрузочный день на семь дней. Потребление кофе стоит ограничить 3-4 чашками на день. Нужно по возможности полностью отказаться от курения. В случае борьбы с гипертонией важное значение имеет полноценный сон.

Вышеуказанные факторы, а также рекомендованные продукты помогут людям, которые страдают нестабильным уровнем кровяного давления. Они также позволяют свести к минимуму признаки развития онкологических заболеваний.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:37
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