Ученые назвали ТОП-8 продуктов для борьбы с гипертонией и раковыми заболеваниями

Речь в первую очередь идет о потреблении достаточного количества овощей, а также фруктов, которые содержат большое количество витаминов, волокон, минералов. Они также содержат калий, помогающий избавиться от избытка соли в организме, ведущей к повышенному давлению. Сюда стоит отнести сладкий картофель, обезжиренное молоко, йогурт, тунец, апельсиновый сок, томатный соус, бананы.По словам специалистов, нужно свести к минимуму количество приема алкоголя. В этом случае немаловажное значение играет наличие излишнего веса. С ним следует бороться при помощи занятий спортом. Для аэробной тренировки с умеренной интенсивностью стоит уделить внимание 150 мин в неделю. Также важен один разгрузочный день на семь дней. Потребление кофе стоит ограничить 3-4 чашками на день. Нужно по возможности полностью отказаться от курения. В случае борьбы с гипертонией важное значение имеет полноценный сон.Вышеуказанные факторы, а также рекомендованные продукты помогут людям, которые страдают нестабильным уровнем кровяного давления. Они также позволяют свести к минимуму признаки развития онкологических заболеваний.