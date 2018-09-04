В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал школьника в парке
Над школьником в Петербурге был произведен акт насилия неизвестным мужчиной. Мама ребенка обратилась к сотрудникам полиции Петербурга для выяснения личности преступника.
Женщина заявила, что некто надругался над ее сыном. Преступление происходило в парке. Комментарии ребенка касательно внешности насильника или же состава преступления не были предоставлены официально. Возможно, мальчик не может данный момент вести диалог после случившегося. Мать ребенка является инвалидом третьей группы.
На данный момент полиция пытается установить личность насильника, в связи с чем ведется полноценное расследование. Известно, что ребенок является учеником третьего класса.
Женщина заявила, что некто надругался над ее сыном. Преступление происходило в парке. Комментарии ребенка касательно внешности насильника или же состава преступления не были предоставлены официально. Возможно, мальчик не может данный момент вести диалог после случившегося. Мать ребенка является инвалидом третьей группы.
На данный момент полиция пытается установить личность насильника, в связи с чем ведется полноценное расследование. Известно, что ребенок является учеником третьего класса.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:41