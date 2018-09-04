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Анна Хилькевич показала фото с новорожденной дочерью

Актриса телесериала «Универ» Анна Хилькевич порадовала фанатов своего микроблога Instagram. Телезвезда обнародовала снимок, на котором запечатлена вместе со своей новорожденной дочерью Марией.

Анна Хилькевич показала фото с новорожденной дочерью


Поклонники в комментариях писали исключительно комплименты, так как считают, что сейчас актриса имеет превосходный внешний вид. Подписчики также подметили, что артистке «очень идет материнство.

Публикация в течение суток сумела собрать свыше 400 тысяч отметок «Мне нравится» и 1,8 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:51
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