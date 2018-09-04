Анна Хилькевич показала фото с новорожденной дочерью
Актриса телесериала «Универ» Анна Хилькевич порадовала фанатов своего микроблога Instagram. Телезвезда обнародовала снимок, на котором запечатлена вместе со своей новорожденной дочерью Марией.
Поклонники в комментариях писали исключительно комплименты, так как считают, что сейчас актриса имеет превосходный внешний вид. Подписчики также подметили, что артистке «очень идет материнство.
Публикация в течение суток сумела собрать свыше 400 тысяч отметок «Мне нравится» и 1,8 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Поклонники в комментариях писали исключительно комплименты, так как считают, что сейчас актриса имеет превосходный внешний вид. Подписчики также подметили, что артистке «очень идет материнство.
Публикация в течение суток сумела собрать свыше 400 тысяч отметок «Мне нравится» и 1,8 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:51