Анна Хилькевич показала фото с новорожденной дочерью

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 3 Сен 2018 в 5:00 PDT

Актриса телесериала «Универ» Анна Хилькевич порадовала фанатов своего микроблога Instagram. Телезвезда обнародовала снимок, наПоклонники в комментариях писали исключительно комплименты, так как считают, что сейчас актриса имеет превосходный внешний вид. Подписчики также подметили, что артистке «очень идет материнство.Публикация в течение суток сумела собрать свыше 400 тысяч отметок «Мне нравится» и 1,8 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.