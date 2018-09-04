Флагманский "внедорожник" Zotye T900 получил дизайн под Range Rover Sport

Из фото видно, что китайский производитель оформил экстерьер Zotye T900 в стиле спортивного легендарного Range Rover. Очень похожими в транспортных средствах оказались габариты, линия остекления, общий силуэт. Внешность «внедорожника» позаимствовали только у одного бренда. В интерьере можно увидеть элементы одновременно от трех мировых развивающихся лидеров автопрома. Например, рулевое колесо напоминает стиль Porsche. А приборную панель вместе с экраном мультимедиа выполнили в духе Mercedes-Benz.Транспортное средство Zotye T900 новой генерации оснащается 2,0-литровым турбомотором на 230 лошадиных сил. Вся установка осуществляет работу в комплексе с восьмискоростной АКПП.