В квартире на юге Москвы обнаружено тело зарезанной девушки

Согласно предоставленным данным, обнаружить тело покойной удалось еще в прошлое воскресенье, 2 сентября, в одной из квартир, размещенных на Домодедовской улице Москвы. Предполагается, что в жилплощади труп пролежал порядка суток непосредственно перед тем, как его нашли. При осмотре на покойной специалистам удалось выявить многочисленные ранения. При этом занимающиеся делом следователи допускают, что наносились повлекшие за собой смерть раны посредством кухонного ножа.Учитывая криминальный характер смерти гражданки, следователи по факту случившегося возбудили соответствующее делопроизводство. Кроме того, стражи порядка Москвы официально объявили в розыск возможного убийцу молодой девушки, и в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.