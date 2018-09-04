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Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк обокрали на 1 миллион рублей

Звезду телесериала «Моя прекрасная няня» ограбили. 47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк стала жертвой грабителей, похитивших у кинодивы кольцо и браслеты, стоимость которых оценивается в один миллион рублей.

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк обокрали на 1 миллион рублей


Мошенники пробрались в загородный дом актрисы в Новой Москве. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, а также составляют фоторобот преступников. Артистка пока не дала комментарии по поводу случившегося. Еще в апреле сообщалось, что теледива закрыла миллионные долги в банке. В 2012 году артистка решила купить трехэтажный дом стоимостью в два миллиона долларов. Недостающую для приобретения сумму в 500 000 долларов актриса взяла в «Русском ипотечном банке» в кредит под залог дорогостоящего земельного участка. Спустя год из-за кризиса киноактриса не смогла вовремя выплатить деньги. В результате начались судебные разбирательства.

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк обокрали на 1 миллион рублей


Через несколько лет судебных процессов Анастасия Заворотнюк одержала победу. Стоит отметить, что во время разбирательств банк пытался арестовать имущество теледивы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55
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