Галактику Млечный путь сфотографировали на новый смартфон Nubia Z18

Первую фотографию Млечного пути, снятую на смартфон разместили на страницах китайской социальной сети Weibo. На снимке отчётливо видно тёмно-синее звёздное небо, а в центре профиль галактики. При этом отсутствует информация о датчиках изображения и диафрагме.Смартфон модели Nubia Z18 с экраном диагональю 5,99 дюйма в передней части корпуса имеет каплевидный вырез. Функционирует гаджет на процессоре Snapdragon 845 компании Qualcomm, имеет два вида памяти на 8 и 128 Гб, а его батарея получила ёмкость 3500 мАч. Официальная презентация нового смартфона состоится 5 сентября.