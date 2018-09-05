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Галактику Млечный путь сфотографировали на новый смартфон Nubia Z18

При помощи смартфона специалисты отсняли галактику Млечный путь. Объект Вселенной был сфотографирован на основную камеру нового гаджета Nubia Z18, съёмку проводил старший научный сотрудник Китайской академии наук.

Галактику Млечный путь сфотографировали на новый смартфон Nubia Z18


Первую фотографию Млечного пути, снятую на смартфон разместили на страницах китайской социальной сети Weibo. На снимке отчётливо видно тёмно-синее звёздное небо, а в центре профиль галактики. При этом отсутствует информация о датчиках изображения и диафрагме.

Смартфон модели Nubia Z18 с экраном диагональю 5,99 дюйма в передней части корпуса имеет каплевидный вырез. Функционирует гаджет на процессоре Snapdragon 845 компании Qualcomm, имеет два вида памяти на 8 и 128 Гб, а его батарея получила ёмкость 3500 мАч. Официальная презентация нового смартфона состоится 5 сентября.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:01
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