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"Умные" часы Apple Watch получат функцию Always-On

Компания Apple планирует добавить к возможностям своих часов Apple Watch обретающую популярность функцию Always-On. Данная функция позволяет без существенных энергетических затрат находиться монитору во включенном состоянии все время.

"Умные" часы Apple Watch получат функцию Always-On


Always-On уже какое то время популярна среди смартфонов. О ее интеграции в часы, похоже, на сегодняшний день думают только Apple. Причиной тому можно назвать и без того достаточное удобство в использовании наручного гаджета – экран активируется, если резко покрутить запястье как когда просто смотришь на часы. Впрочем, нововведение может повысить уровень комфорта пользователей Apple Watch.

В недавнем патенте Apple была подобная функция. Ее целевое значение отличается, но есть шанс, что данные часы кардинально изменятся в ближайшем будущем. Классический дизайн Аpple, впрочем, скорее всего, не изменится.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:31
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