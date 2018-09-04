"Умные" часы Apple Watch получат функцию Always-On
Компания Apple планирует добавить к возможностям своих часов Apple Watch обретающую популярность функцию Always-On. Данная функция позволяет без существенных энергетических затрат находиться монитору во включенном состоянии все время.
Always-On уже какое то время популярна среди смартфонов. О ее интеграции в часы, похоже, на сегодняшний день думают только Apple. Причиной тому можно назвать и без того достаточное удобство в использовании наручного гаджета – экран активируется, если резко покрутить запястье как когда просто смотришь на часы. Впрочем, нововведение может повысить уровень комфорта пользователей Apple Watch.
В недавнем патенте Apple была подобная функция. Ее целевое значение отличается, но есть шанс, что данные часы кардинально изменятся в ближайшем будущем. Классический дизайн Аpple, впрочем, скорее всего, не изменится.
Always-On уже какое то время популярна среди смартфонов. О ее интеграции в часы, похоже, на сегодняшний день думают только Apple. Причиной тому можно назвать и без того достаточное удобство в использовании наручного гаджета – экран активируется, если резко покрутить запястье как когда просто смотришь на часы. Впрочем, нововведение может повысить уровень комфорта пользователей Apple Watch.
В недавнем патенте Apple была подобная функция. Ее целевое значение отличается, но есть шанс, что данные часы кардинально изменятся в ближайшем будущем. Классический дизайн Аpple, впрочем, скорее всего, не изменится.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:31