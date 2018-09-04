"Умные" часы Apple Watch получат функцию Always-On

Always-On уже какое то время популярна среди смартфонов. О ее интеграции в часы, похоже, на сегодняшний день думают только Apple. Причиной тому можно назвать и без того достаточное удобство в использовании наручного гаджета – экран активируется, если резко покрутить запястье как когда просто смотришь на часы. Впрочем, нововведение может повысить уровень комфорта пользователей Apple Watch.В недавнем патенте Apple была подобная функция. Ее целевое значение отличается, но есть шанс, что данные часы кардинально изменятся в ближайшем будущем. Классический дизайн Аpple, впрочем, скорее всего, не изменится.