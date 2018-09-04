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Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» и продает свое поношенное платье

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» в Instagram, предложив купить свое платье по начальной цене в 2 тысячи рублей.

Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» и продает свое поношенное платье


Таким способом супруга Антона Гусева решила не денег заработать, а отдать вырученную сумму на лечение ребенку.

«Абсолютно вся сумма будет передана на лечение мальчику Платону», - пишет Виктория.

Наряду с этим для знакомства с историей болезни ребенка Романец приглашает заглянуть на страницу его матери Ирины или просто перечислить деньги на указанные реквизиты.

Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» и продает свое поношенное платье


Лот был выставлен на продажу накануне и сегодня вечером Виктория объявит, кому достался наряд Jovani, купленный три с половиной года назад за 86 тысяч рублей.

«Вот это очень благородно и правильно. Я за такую адекватную помощь!», - одобрили действия Виктории подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто предложил платье просто подарить.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:17
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