Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» и продает свое поношенное платье
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» в Instagram, предложив купить свое платье по начальной цене в 2 тысячи рублей.
Таким способом супруга Антона Гусева решила не денег заработать, а отдать вырученную сумму на лечение ребенку.
«Абсолютно вся сумма будет передана на лечение мальчику Платону», - пишет Виктория.
Наряду с этим для знакомства с историей болезни ребенка Романец приглашает заглянуть на страницу его матери Ирины или просто перечислить деньги на указанные реквизиты.
Лот был выставлен на продажу накануне и сегодня вечером Виктория объявит, кому достался наряд Jovani, купленный три с половиной года назад за 86 тысяч рублей.
«Вот это очень благородно и правильно. Я за такую адекватную помощь!», - одобрили действия Виктории подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто предложил платье просто подарить.
Таким способом супруга Антона Гусева решила не денег заработать, а отдать вырученную сумму на лечение ребенку.
«Абсолютно вся сумма будет передана на лечение мальчику Платону», - пишет Виктория.
Наряду с этим для знакомства с историей болезни ребенка Романец приглашает заглянуть на страницу его матери Ирины или просто перечислить деньги на указанные реквизиты.
Лот был выставлен на продажу накануне и сегодня вечером Виктория объявит, кому достался наряд Jovani, купленный три с половиной года назад за 86 тысяч рублей.
«Вот это очень благородно и правильно. Я за такую адекватную помощь!», - одобрили действия Виктории подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто предложил платье просто подарить.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:17