Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» и продает свое поношенное платье

Таким способом супруга Антона Гусева решила не денег заработать, а отдать вырученную сумму на лечение ребенку., - пишет Виктория.Наряду с этим для знакомства с историей болезни ребенка Романец приглашает заглянуть на страницу его матери Ирины или просто перечислить деньги на указанные реквизиты.Лот был выставлен на продажу накануне и сегодня вечером Виктория объявит, кому достался наряд Jovani, купленный три с половиной года назад за 86 тысяч рублей., - одобрили действия Виктории подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто предложил платье просто подарить.