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«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару призналась, от чего сходит с ума

СМИ сообщает, что популярная украинская певица София Ротару перед концертом в помещении цирка указывает в списке требований сырые яйца и гримерку у арены, невзирая на неудобства.

«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару призналась, от чего сходит с ума


Певица очень часто дает концерты, при этом не всегда сцена классически оборудована. Иногда артистке приходится выступать на цирковых аренах. Однажды директор цирка отдал любимой исполнительнице песен самую лучшую комнату, а также приобрел туда новый диван. Рабочие постелили ламинат и поклеили обои. София Михайловна, посмотрев на это великолепие, заявила, что ей нужна гримерка возле арены. Артистка сказала, что ей комфорт не нужен, она готова находиться в вони, лишь бы только у сцены. Другое требование Софии Ротару – это сырые яйца и это не странно, та как певцы их пьют для хорошего голоса. Но на самом деле знаменитость любит яйца, хорошо сваренные всмятку. Звезда данный процесс не доверяет никому, кроме своих людей. Домработница артистки (она же врач и костюмерша) готовит эти яйца до правильной кондиции и перед концертом подает певице.

«Вонючие гримерки и свежие яйца»: София Ротару призналась, от чего сходит с ума


Стоит напомнить, что София Ротару обнародовала в своем микроблоге Instagram фото, на котором она запечатлена со своей внучкой Соней Евдокименко и сыном - музыкальным продюсером Русланом Евдокименко. Фанаты просто в восторге от данной публикации.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15
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