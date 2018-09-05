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“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу Иосифа Кобзона с Николаем Караченцовым “на том свете”

Людмила Поргина, являющаяся женой Николая Караченцова, уверена, что ее супруг и Иосиф Кобзон обязательно “встретятся на том свете”. Супруга актера считает, что именно там хорошие знакомые несомненно “зададут” жару.

“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу Иосифа Кобзона с Николаем Караченцовым “на том свете”


Людмила Поргина пришла на прощальную церемонию с Иосифом Кобзоном одной из первых, так как часто сталкивалась с певцом. Ее супруг Николай Караченцов в данное время пытается противостоять той же болезни, что погубила покойного артиста. Изначально актер проходил лечение в Тель-Авиве, однако это результатов не дало. Супруги обратились за помощью в Красногорский центр, после чего опухоль в легких артиста начала уменьшаться.

“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу Иосифа Кобзона с Николаем Караченцовым “на том свете”


Сам Иосиф Давыдович знал о проблемах со здоровьем Николая Петровича. Исполнитель песен расхваливал Людмилу Поргину за то, что она постоянно поддерживает актера. Но он также призвал супругу артиста продолжить его лечение в больничных условиях, так как самостоятельно она не в состоянии обеспечить мужу настолько профессиональный уход, как это сделают доктора.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:31
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