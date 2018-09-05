“Зададут жару!”: Людмила Поргина описала встречу Иосифа Кобзона с Николаем Караченцовым “на том свете”

Людмила Поргина пришла на прощальную церемонию с Иосифом Кобзоном одной из первых, так как часто сталкивалась с певцом. Ее супруг Николай Караченцов в данное время пытается противостоять той же болезни, что погубила покойного артиста. Изначально актер проходил лечение в Тель-Авиве, однако это результатов не дало. Супруги обратились за помощью в Красногорский центр, после чего опухоль в легких артиста начала уменьшаться.Сам Иосиф Давыдович знал о проблемах со здоровьем Николая Петровича. Исполнитель песен расхваливал Людмилу Поргину за то, что она постоянно поддерживает актера. Но он также призвал супругу артиста продолжить его лечение в больничных условиях, так как самостоятельно она не в состоянии обеспечить мужу настолько профессиональный уход, как это сделают доктора.