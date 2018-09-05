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MacBook Air подешевел на более 20% перед презентацией следующего поколения

Одновременно несколько европейских ритейлеров снизили цену на MacBook Air больше чем на 20 процентов. Это является довольно существенной скидкой, так как даже «восстановленная» техника продаётся, как правило, самой Apple, а также ее партнерами на 15 процентов дешевле новой версии.

MacBook Air подешевел на более 20% перед презентацией следующего поколения


У фанатов Apple за долгие годы сложилась система поверий, а также примет, непосредственно по которым можно понять, какие продукты в обозримом будущем обновит компания. Одной из них является массовое уменьшение ритейлерами расценок на отдельные продуктовые линейки. Они случаются в преддверии презентаций. Зимой стало известно, что «яблочники» могут презентовать абсолютно новую версию MacBook Air, оснащаемую дисплеем Retina. Штатный аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо отметил, что в Купертино давно уже работают над обновлением существующего модельного ряда лэптопов. Его представят до конца текущего года.

Пока нет данных, войдёт ли новый лэптоп в линейку Air, либо станет увеличенной вариацией 12-дюймового MacBook. О возможном отказе компании от «воздушного» бренда говорит ребрендинг фирменных планшетов, разделившихся на профессиональную, а также классическую линейки.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:31
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