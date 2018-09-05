MacBook Air подешевел на более 20% перед презентацией следующего поколения

У фанатов Apple за долгие годы сложилась система поверий, а также примет, непосредственно по которым можно понять, какие продукты в обозримом будущем обновит компания. Одной из них является массовое уменьшение ритейлерами расценок на отдельные продуктовые линейки. Они случаются в преддверии презентаций. Зимой стало известно, что «яблочники» могут презентовать абсолютно новую версию MacBook Air, оснащаемую дисплеем Retina. Штатный аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо отметил, что в Купертино давно уже работают над обновлением существующего модельного ряда лэптопов. Его представят до конца текущего года.Пока нет данных, войдёт ли новый лэптоп в линейку Air, либо станет увеличенной вариацией 12-дюймового MacBook. О возможном отказе компании от «воздушного» бренда говорит ребрендинг фирменных планшетов, разделившихся на профессиональную, а также классическую линейки.