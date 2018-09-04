АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от АвтоВАЗа
EUR 78.64 USD 67.74
Курс валют на 04.09.2018

"Все дело в генетике": Жанна Эппле показала идеальную фигуру на снимке в бикини

Жанна Эппле сейчас находится в Сочи, готовится к ряду спектаклей. Недавно актриса выложила фото в купальнике на своей странице в Insagram. Поклонники начали бурное обсуждение фотографий в комментариях.

"Все дело в генетике": Жанна Эппле показала идеальную фигуру на снимке в бикини


Большая часть подписчиков пишут, что восхищены фигурой Эппле, после чего спрашивают секрет сохранения тела в таком идеальном состоянии. Актриса отвечает, что все дело в хорошей генетике но, кроме того, в регулярных посещениях спортивных залов. Впрочем, некоторые люди утверждали, что грудь Жанны Эппле “не своя”, на что был получен ответ. Актриса поясняла, что все ее тело такое, какое есть, без использования услуг пластических хирургов и что едва ли она согласилась бы лечь под нож.

Также Эппле упоминала о важности правильного питания и о том, что ей порой бывает сложно его соблюдать. Актриса с сыновьями любит вкусно поесть, потому правильное питание не входит в список обязательных условий поддержания фигуры в отличном состоянии. А о том, что фигура у актрисы в отличном состоянии, можно судить, исходя из десятков комментариев молодых людей, влюбленных в Эппле.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Все дело в генетике": Жанна Эппле показала
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на Марсе похожий
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию
В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал
В США мужчина снял на видео худого гуманоида
Флагманский "внедорожник" Zotye T900 получил
Наталья Штурм встретилась с сыном после скандала
В квартире на юге Москвы обнаружено тело
"Умные" часы Apple Watch получат функцию Always-On
Виктория Романец устроила «Аукцион Доброты» и
В Красноярске водитель легкового автомобиля
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых новинок от
Телезрители «Замуж за Бузову» уверены, что
В Сети на видео показали безрамочный планшет
В Москве поднялись цены на бензин
Обновленный УАЗ «Патриот» получит новые
Ученые: В Солнечной системе есть еще одна
Эпатажные участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Артем
В Челябинске пропала 26-летняя женщина
Эпатажные участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Артем
В Воронеже женщина выпала из окна 3-го этажа
"Не для всех": Стало известно о секретной
«Жених» Ольги Бузовой опозорил знаменитость и
В Магнитогорске маршрутка сбила школьника на
Специалисты «АВТОСТАТ» составили ТОП самых
В Ленинградской области 15-летняя девочка выпала
Смартфон Umidigi Z2 Updated Edition стал дешевле
Юлия Началова хочет ребёнка от нового бойфренда
Нервное расстройство Ольги Бузовой угрожает
Компания SpaceX выбрала четыре привлекательных
Просмотреть все новости