"Все дело в генетике": Жанна Эппле показала идеальную фигуру на снимке в бикини

Большая часть подписчиков пишут, что восхищены фигурой Эппле, после чего спрашивают секрет сохранения тела в таком идеальном состоянии. Актриса отвечает, что все дело в хорошей генетике но, кроме того, в регулярных посещениях спортивных залов. Впрочем, некоторые люди утверждали, что грудь Жанны Эппле “не своя”, на что был получен ответ. Актриса поясняла, что все ее тело такое, какое есть, без использования услуг пластических хирургов и что едва ли она согласилась бы лечь под нож.Также Эппле упоминала о важности правильного питания и о том, что ей порой бывает сложно его соблюдать. Актриса с сыновьями любит вкусно поесть, потому правильное питание не входит в список обязательных условий поддержания фигуры в отличном состоянии. А о том, что фигура у актрисы в отличном состоянии, можно судить, исходя из десятков комментариев молодых людей, влюбленных в Эппле.