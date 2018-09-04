Наталья Штурм встретилась с сыном после скандала с бывшим мужем

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 3 Сен 2018 в 3:02 PDT

Вот уже несколько месяцев между Натальей Штурм и её бывшим супругом Игорем Павловым продолжается война за общего сына. Всё лето певица не виделась с Арсением, это негативно отразилось на её здоровье, дело дошло даже до нервного срыва. Павлов не разрешал артистке встречаться с наследником, требуя через суд, чтобы мальчик переехал к нему в Смоленскую область.Наталья Штурм ранее говорила о том, что сильно тоскует по 14-летнему сыну, которого она смогла увидеть только в сентябре, когда он вернулся в Москву, чтобы пойти в школу. Певица уверяет, что бывший муж действует не по закону, и она будет бороться за Арсения до последнего. Артистка с радостью покупала наследнику подарки к новому учебному году и присутствовала у него на линейке 1 сентября.