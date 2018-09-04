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Наталья Штурм встретилась с сыном после скандала с бывшим мужем

Наталья Штурм в Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с сыном. Певица наконец-то встретилась с Арсением, пока он находится в Москве, у неё есть все права на общение с ним, несмотря на то, что бывший муж всячески препятствует.

Наталья Штурм встретилась с сыном после скандала с бывшим мужем


Вот уже несколько месяцев между Натальей Штурм и её бывшим супругом Игорем Павловым продолжается война за общего сына. Всё лето певица не виделась с Арсением, это негативно отразилось на её здоровье, дело дошло даже до нервного срыва. Павлов не разрешал артистке встречаться с наследником, требуя через суд, чтобы мальчик переехал к нему в Смоленскую область.

Наталья Штурм ранее говорила о том, что сильно тоскует по 14-летнему сыну, которого она смогла увидеть только в сентябре, когда он вернулся в Москву, чтобы пойти в школу. Певица уверяет, что бывший муж действует не по закону, и она будет бороться за Арсения до последнего. Артистка с радостью покупала наследнику подарки к новому учебному году и присутствовала у него на линейке 1 сентября.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:59
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