Наталья Штурм встретилась с сыном после скандала с бывшим мужем
Наталья Штурм в Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с сыном. Певица наконец-то встретилась с Арсением, пока он находится в Москве, у неё есть все права на общение с ним, несмотря на то, что бывший муж всячески препятствует.
Вот уже несколько месяцев между Натальей Штурм и её бывшим супругом Игорем Павловым продолжается война за общего сына. Всё лето певица не виделась с Арсением, это негативно отразилось на её здоровье, дело дошло даже до нервного срыва. Павлов не разрешал артистке встречаться с наследником, требуя через суд, чтобы мальчик переехал к нему в Смоленскую область.
Наталья Штурм ранее говорила о том, что сильно тоскует по 14-летнему сыну, которого она смогла увидеть только в сентябре, когда он вернулся в Москву, чтобы пойти в школу. Певица уверяет, что бывший муж действует не по закону, и она будет бороться за Арсения до последнего. Артистка с радостью покупала наследнику подарки к новому учебному году и присутствовала у него на линейке 1 сентября.
Вот уже несколько месяцев между Натальей Штурм и её бывшим супругом Игорем Павловым продолжается война за общего сына. Всё лето певица не виделась с Арсением, это негативно отразилось на её здоровье, дело дошло даже до нервного срыва. Павлов не разрешал артистке встречаться с наследником, требуя через суд, чтобы мальчик переехал к нему в Смоленскую область.
Наталья Штурм ранее говорила о том, что сильно тоскует по 14-летнему сыну, которого она смогла увидеть только в сентябре, когда он вернулся в Москву, чтобы пойти в школу. Певица уверяет, что бывший муж действует не по закону, и она будет бороться за Арсения до последнего. Артистка с радостью покупала наследнику подарки к новому учебному году и присутствовала у него на линейке 1 сентября.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:59