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Появилась первая информация об ОС Android 10

Появилась первая информация об Android 10. Операционная система будет предупреждать пользователей про возможные проблемы во время запуска старых приложений.

Появилась первая информация об ОС Android 10


Производители выпустили уже девятую версию мобильной ОС Android. При этом соответствующие обновления для своих устройств активно тестируют разные компании. В интернете появилась уже первая информация в отношении Android 10.0 либо Android Q. По словам участников Android Open Source Project, операционка Android 10 станет предупреждать пользователей устройств о возможных проблемах во время запуска старых приложений. В данном случае речь ведётся в отношении приложений, которые создали во времена версии Android 5.1 Lollipop и более ранних вариаций данной ОС.

Между тем в предупреждении будет значиться, что приложение создали для старой Android, вследствие чего оно может с Android 10 работать некорректно. При запуске такого приложения потенциальным пользователям предложат поискать имеющиеся обновления либо связаться с разработчиками. Пока отсутствует информация о полном запрете запуска таких приложений. Вместе с этим до выхода ОС Android 10 ещё остаётся год. Поэтому ситуация может поменяться.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31
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