Появилась первая информация об ОС Android 10

Производители выпустили уже девятую версию мобильной ОС Android. При этом соответствующие обновления для своих устройств активно тестируют разные компании. В интернете появилась уже первая информация в отношении Android 10.0 либо Android Q. По словам участников Android Open Source Project, операционка Android 10 станет предупреждать пользователей устройств о возможных проблемах во время запуска старых приложений. В данном случае речь ведётся в отношении приложений, которые создали во времена версии Android 5.1 Lollipop и более ранних вариаций данной ОС.Между тем в предупреждении будет значиться, что приложение создали для старой Android, вследствие чего оно может с Android 10 работать некорректно. При запуске такого приложения потенциальным пользователям предложат поискать имеющиеся обновления либо связаться с разработчиками. Пока отсутствует информация о полном запрете запуска таких приложений. Вместе с этим до выхода ОС Android 10 ещё остаётся год. Поэтому ситуация может поменяться.